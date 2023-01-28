В Вологде пенсионер на Лексусе насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшую пятницу, 27 января, в микрорайоне Зеленый город Вологды произошло смертельное ДТП. В шестом часу вечера 72-летний мужчина за рулём автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину у дома № 1. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Очевидцы пояснили, что вологжанка по какой-то причине переходила дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась на месте.

Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.