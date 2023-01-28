На реке Вытегре экологическое ЧП

Фото со страницы Александра Зимина

В Вытегре в минувший четверг, 26 января, произошло экологическое ЧП. Подробности инцидента сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин. В единую диспетчерскую службу в 8:53 утра поступила информация о загрязнении реки Вытегры на участке ГЭС — 31 — пешеходный переход.

Масляное пятно специалисты собрали с помощью боновых заграждений уже к 11:30 того же дня. Александр Зимин выразил благодарность сотрудникам Аварийно-спасательной службы Вологодской области за оперативное взаимодействие и оказанную помощь.

Виновников ищут. Для определения источника и принятия мер по ограничению распространения загрязнения привлечены силы отдела сельского хозяйства, природы и природопользования администрации Вытегорского муниципального района, ОМВД, АСУНЦ «Вытегра» МЧС России.