В Череповце уничтожили булыжную мостовую на Советском проспекте

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце начался глобальный ремонт Советского проспекта. Горожане же задумались о судьбе булыжной мостовой XIX века. Как выяснилось, сохранять ее не планируют. К тому же, на месте уже не осталось ни камня - мостовую уже демонтировали неизвестные!

Первый этап реконструкции затронет участок от улицы Карла Либкнехта до Соборной горки: сузят проезжую часть, переделают тротуары и перенесут все провода под землю. Впереди озеленение и благоустройство участка. Пока подрядчик демонтирует асфальт.

Мэр города Череповца Вадим Германов рассказал, что это не брусчатка, а булыжная мостовая - сельский вариант благоустройства дороги тем, что лежит под ногами без дополнительной обработки.

Проект со страницы мэра

У такой мостовой есть несколько минусов: низкая скорость движения транспорта и неудобство для пешеходов; повышенная скользкость во время дождя; зимой дорогу придется содержать «под накатом», чтобы уборочная техника не вырывала камни; требуется дренаж.

Кроме того, во время реконструкции нужно поменять и перенести коммунальные сети и убрать все провода под землю. Поэтому решили уложить асфальт. «‎Это будет красивая, современная улица, на которой будет комфортно и водителям, и пешеходам, и велосипедистам. Допустить ситуацию, когда после завершения работ череповчане воскликнут: „А ходить-то неудобно стало!“, мы не можем», — заключил Германов. Однако, от решения мэра уже зависело мало, т.к. брусчатку уже кто-то снял "под шумок".

Эта брусчатка ведет историю со времен Ивана Милютина, который пытался привести главную улицу города в соответствие со стандартами того времени. По краям улицы были деревянные кладочки. В начале ХХ века деревянные кладочки заменили известняковыми плитами.