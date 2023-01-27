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НовостиОбщество27 января 2023 12:55

Из жизни ушел бывший архитектор Череповца Александр Авсейков

Ему было 65 лет
Евдокия САХАРОВА

Ночью 27 января в больнице Новосибирска на 66 году жизни скончался Александр Авсейков.

С 2007 по 2018 год он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Череповца, далее занимал должность главного архитектора Новосибирской области.

Текущий главный архитектор Череповца Антон Аникин рассказал официальному порталу города: «Он был моим наставником, всегда помогал. Работу ставил, наверное, превыше личных заинтересованностей. Хороший архитектор, руководитель. Многое сделал для развития Зашекснинского района, всего города. Он стоял у истоков архитектурного облика Архангельского моста».

Похоронят Александра Авсейкова в Томске.