80-летняя старушка отправилась в пешее путешествие из Вологды в Тотьму

Сотрудники ДПС спасли пенсионерку, которая отправилась в пешее путешествие из Вологды в Тотьму. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

О странном пешеходе около 6 часов вечера сообщили водители. 80-летняя старушка шла по обочине трассы «Вологда — Медвежьегорск» в сторону Кириллова.

На поиски пенсионерки отправились инспекторы ДПС Евгений Шишов и Андрей Новожилов. Когда бабушку нашли, она сообщила, что идет домой в Тотьму. Выяснилось, что бабушка идет из Молочного. Дочь пояснила, что мать действительно раньше жила в Тотьме, но теперь живет вместе с детьми. От Молочного до Тотьмы более 200 км.

Родственники поблагодарили инспекторов за спасение дезориентированной бабушки.