В Череповце при реконструкции Архангельской улицы расширят проезжую часть

Фото: со страницы Вадима Германова в ВКонтакте

В Череповце грядут изменения в схеме движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельской. После реконструкции появятся дополнительные полосы, островки безопасности и новые светофоры. Подробности сообщил мэр города Вадим Германов.

Обновление проезжей части решили сделать в связи с закрытием на ремонт Октябрьского моста. Главная цель - избежать больших пробок.

«Главное: необходимо расширить зоны накопления перед перекрестком. На проспекте Победы появится дополнительная полоса для правого поворота на Архангельскую. Она начнется от остановки "Улица Суворова". Одновременно переделаем выезд с дублера. Теперь он будет расположен дальше от перекрестка», – пояснил градоначальник.

На улице Архангельской появятся правые полосы, а при движении от улицы Краснодонцев срежут часть центрального газона и сделают разворот. Поэтому желающим уехать в обратном направлении не нужно выезжать на перекресток.

«На схеме вы можете увидеть и островки безопасности. Сделаем их для размещения там дублеров светофоров. Они будут эффективно бороться с теми, кто любит ездить прямо из правой полосы», – заметил мэр.

Вопрос реконструкции перекрестка также планируют рассмотреть в апреле в Череповце на Градсовете с участием губернатора.