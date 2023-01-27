Местные жители против того, чтобы в Вашкинском районе складировали мусор из Кирилловского района

Жители Липина Бора не хотят, чтобы в их район свозился мусор от соседей. Они обратились в прокуратуру с просьбой запретить на местном полигоне складирование и прием чужих отходов. Как они утверждают, мусор везут из Кирилловского района. Об этом сообщает портал Ньюс Во.

Вашкинский полигон ТБО зарегистрирован в 2014 году и был запланированный только для захоронения местных отходов. Однако поток ТБО увеличен "путём поступления отходов из Кирилловского района", — пишут они в обращении. Тем более, что полигон может быть изначально расположен с нарушением норм.

Вот что утверждают местные жители: "Данный полигон расположен в непосредственной близости от с. Липин-Бор, самого крупного населённого пункта Вашкинского района и от 2 озер: Белого и Щукинского. Полигон был сделан на болоте, что прилегает к грунтовым водам, которые впадают в р.Боровка и Белое озеро, а также связан со Щукинским озером.."

Жители Вашкинского района, с населением 6,5 тысяч человек, опасаются потока мусора от более крупного соседа - в Кирилловском районе проживает 15,5 тысяч, не считая туристов и производств.

Если весь мусор будут свозить в Вашки, то «количество мусора на данном полигоне возрастает в несколько раз, что ухудшает экологическую обстановку с. Липин-Бор, Белого озера, Щукинского озера, р. Шексна, а также 2 родников и скважины, из которой производится водозабор питьевой воды для с. Липин-Бор, колодцев близ лежащих деревень..."

Сейчас на полигоне уже скоплена большая мусорная масса. Резкое увеличение мусора может привести к возникновению пожаров. Между тем - вблизи АЗС, электроподстанция и ветка газопровода.

Жители просят через прокуратуру запретить приём и складирование мусора Кирилловского района на полигоне Вашкинского района, а также обязать власти найти другое место для строительства нового полигона ТБО.

Жители Вашкинского района считают, что в каждом районе должен быть свой полигон.