10 миллионов рублей вологжане отправили телефонным мошенникам только за один день

Рекордные суммы вологжане отправляют мошенникам. Так, 26 января пять миллионов рублей потеряла 61-летняя жительница Вологды. Вероятно, они утрачены безвозвратно, хотя заявление и лежит в полиции.

35-летний житель Нюксенского района по телефонной рекомендации помогал якобы сотрудникам банка и силовых ведомств, оформил кредит и отправил на чужие счета 2 миллиона 388 тысяч рублей.

В этот же день 37-летний вологжанин "спасал" свои счета, но в итоге мошенникам на различные счета он отправил почти 2 миллиона рублей.

Всего за 26 января в отделы полиции Вологодской области поступило 12 заявлений о мошенничествах и дистанционных хищениях от жителей Грязовецкого, Кирилловского и Нюксенского районов, Вологды и Череповца. Общий ущерб составил фантастическую сумму почти в 10 миллионов рублей.