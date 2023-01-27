В Вытегре не могут обнаружить источник загрязнения реки

В Вытегре ищут источник загрязнения реки - на ней появилось масляное пятно. Загрязнение обнаружено 26 января на реке Вытегре в черте города на участке ГЭС — 31 — пешеходный переход. А за пятном ним ведется наблюдение. Об этом сообщает районное начальство. "С оперативниками ОМВД по Вытегорскому району совершён обход и осмотр лодочных гаражей, источников загрязнения не обнаружено..."- пишет глава Вытегорского района Александр Зимин.

Между тем пятно уплыло по течению: в 16 часов повторно в верхнем бьефе ГЭС-31 обследован открытый ото льда незначительный участок Вытегорского водохранилища, примыкающий к объекту, масляных пятен не обнаружено. Также к этому времени было отмечено освобождение от масляного пятна части акватории реки Вытегра протяженностью порядка 100 метров в нижнем бьефе ГЭС».

Наблюдения за состоянием акватории реки Вытегра продолжаются, контроль обеспечивается со стороны администрации Вытегорского района, Ситуационного центра Вологодской области, Центра управления регионом.

Как сообщили спасатели АСУНЦ Вытегра, они выполнили работу по выставлению бонов с целью ограничения дальнейшего распространения загрязнения. Одновременно производить работы по очистке водоема от загрязнений они не могут.

Некоторые вытегоры сошлись во мнении, что напакостили сотрудники местной ГЭС - за ними уже значились подобные грешки.