Генерал Полиции Пестеров отказался продолжить службу в других регионах

Генерал-майор полиции Виктор Пестерев, которого отправили в отставку, выступил на годовой коллегии УМВД по Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В его выступлении прозвучало, что он отказался от ротационный предложений: «…За время службы, а это более 45 лет, я получил огромный опыт, который в дальнейшем планирую применить на новом поприще. Я заканчиваю службу в том регионе, откуда началась моя трудовая деятельность в органах внутренних дел. От ротационных предложений, которые мне озвучили в Министерстве внутренних дел, я отказался», - сказал генерал.

Врио начальника УМВД области Александр Дерягин сказал генералу, что «.. Ваш опыт и знания продолжим применять на практике».

В УМВД по Вологодской области произошли изменения. Сегожня стало известно, что полковник полиции Алексей Оботуров назначен заместителем начальника УМВД по Вологодской области, полковник полиции Юрий Подоляк возглавил управление по работе с личным составом областного УМВД. Подполковник внутренней службы Иван Андреев стал начальником ОМВД по Тотемскому району.