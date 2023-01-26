В Соколе сгорел 20-квартирный деревянный дом

Огромный дом был полностью уничтожен огнем.

Большой деревянный дом сгорел в Соколе на улице Мусинского,19. Двухэтажка была уничтожена полностью. Сигнал о пожаре поступил в 18:50, горело в чердачном помещении. На помощь пожарным в Сокол выезжали пожарные расчеты из Вологды.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, всего на тушении задействовано 38 человек ,12 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и 9 единиц техники. Эвакуированы 20 человек, 2 человека спасены.

Это был 20-квартирный жилой дом, площадь его - 540 м2. Перед пожарными стояла задача: не допусть, чтобы огонь перекинулся на другие строения.

Погорельцы разместились у родственников и знакомых. Власти, прибывшие на пожар, предлагают места в пункте временного размещения - школа находится примерно в 200 метрах. "Пострадавших и погибших предварительно нет", - сообщила пресс-служба МЧС. Причина пожара устанавливается.