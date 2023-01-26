63-летний вологжанин пытался всучить взятку сотруднику ДПС

В Харовске сотруднику ДПС предложена взятка 20 тысяч рублей. А он не взял. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области. В Харовске возбуждено уголовное дело в отношении вологжанина, подозреваемого в даче взятки. В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, подозревается 63-летний вологжанин. По данным следствия, поздним вечером 21 января 2023 года сотрудники ДПС при несении службы в Харовском районе остановили автомобиль для проверки, водитель – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. Он пытался уклониться от административного разбирательства и передал сотруднику взятку - 20 тысяч рублей. Об указанном факте правоохранитель сообщил в дежурную часть полиции. В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.