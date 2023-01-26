В Белозерском районе закрывается инфекционное отдепление

Некому работать - в Белозерске закрывается инфекционное отделение Центральной районной больницы. Об этом сообщает паблик "Белозерские вести".

Уже появился комментарий, что пока речь идет о приостановке деятельности инфекционного корпуса. Медицинские работники отделения не будут уволены - их переведут в другие отделения ЦРБ. Проблема в том, что единственный врач-инфекционист Нина Александровна Кучина отправляется на заслуженный отдых. А замены ей нет.

В настоящий момент кадровый вопрос решается совместно с областным департаментом здравоохранения. Жителей заверяют, что отделение сможет заработать вновь, если врач будет найден. Белозера хорошо отзываются о Нине Александровне Кучиной - она была на этом посту в нелегкую пору коронавируса.

"Столько лет проблемы в нашей ЦРБ с врачом - инфекционистом не было. Нина Александровна, как стойкий оловянный солдатик, врач от бога, бессменно была на посту. Будем надеяться, что приедет новый специалист, инфекционное отделение не должно пустовать", - надеются жители района.