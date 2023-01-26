По Череповцу будет разъезжать "Луноход"

Будущая достопримечательность города уже в работе. ВКонтакте, Вадим Германов.

На улицах Череповца появится "Луноход" и будет перевозить пассажиров. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Местная автоколонна ЛиАЗ-677 занимаются восстановлением ветерана. "ЛиАЗ, прозванный в народе «Луноходом» за мягкость подвески, целая эпоха в жизни нашего города и страны. Эти автобусы возили пассажиров в Череповце с начала 70-х годов прошлого века и окончательно покинули улицы в середине 2005 года. Казалось, что мы потеряли частичку нашей истории навсегда", - пишет мэр ВКонтакте.

Череповчане нашли «живой» 677-й и теперь восстанавливают его до состояния нового автобуса.

"До возвращения звуков, ощущений и впечатлений из детства и юности осталось совсем немного", - заверил мэр. В этом году работу намерены завершить.

"ЛиАЗ станет первым и, уверены, самым любимым экспонатом музея транспорта. Конечно, он не будет работать на регулярных маршрутах. Однако автобус сможет выезжать периодически в город и катать всех, кто помнит звук двигателя, напоминающего звон бутылок, любимое место мальчишек — диван перед кабиной водителя и невероятно теплый салон даже в лютые морозы", - сообщает градоначальник .

Череповчане уже высказали свое мнение. У многих идея вызывает восторг: "А исторический агрегат для покупки билетов будет? Кто кидал монетку в щель и отматывал билетик, тот помнит этот щенячий восторг)))".