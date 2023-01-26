Жизнь троих вологжан унесло ДТП в Ярославской области

Шансов выжить у вологжан не было.

В смертельное ДТП попали вологжане в соседнем регионе. Их машина врезалась в грузовик. Они погибли.Трое вологжан погибли 26 января около часа ночи в страшном ДТП в Ярославской области, сообщает КП-Ярославль.

Авария произошла в Даниловском районе на трассе Холмогоры. Водитель КИА по какой-то причине выехал на встречку, где двигался большегруз Скания под управлением 49-летнего мужчины. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в кучу металла, выжить в такой аварии было просто невозможно.

За рулем легковушки был 44-летний водитель, в салоне находились две пассажирки — женщины 33 и 42 лет. Все трое погибли на месте.