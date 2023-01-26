Два юных грязовчанина убили за оскорбления 52-летнего соседа

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В Грязовецком районе был найдет погибшим 52-летний мужчина. Двух молодых людей обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.

29 августа 2022 года родственники обеспокоились невыходом на связь их близкого. Они приехали к нему домой - в квартиру в дом на улице Новая в поселке Льнозавод. Там обнаружили его тело. Мужчину кто-то жестоко избил. Выяснилось, что в гости заходили два юных грязовчанина - 18 и 17 лет, один из которых - сосед. Доставленные к следователю фигуранты были задержаны в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошены в качестве подозреваемых, сознавшись в избиении.

Следствием и судом установлено, что телесные повреждения потерпевшему были причинены днем 28 августа 2022 года у дома в ответ на оскорбления. После содеянного молодые люди скрылись с места происшествия, а пострадавший вернулся в свое жилище, где скончался от полученных травм.

Приговором суда 18-летнему фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 275 000 рублей. 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 225 000 рублей. В случае отсутствия у него доходов и иного имущества для возмещения вреда, обязанность платить на период до достижения им 18-летнего возраста возложена на родителя.