Девушка потеряла сознание в утреннем автобусе

Фото: ОнлайнВологда, ВКонтакте

Девушка едва не погибла в автобусе. На помощь пришли водитель и неравнодушные пассажиры. Пассажирку госпитализировали.

ЧП случилось 25 января, в восьмом часу утра. «Хотела бы выразить огромную благодарность водителю 28-го автобуса и человечным пассажирам, которые помогли девушке и, надеюсь, спасли ей жизнь. Девушка потеряла сознание в автобусе и начала синеть. Сразу вызвали скорую, которая приехала за 15 минут в пробку на остановку Конева на Можайском», — написала в группе «Онлайн Вологда» жительница областной столицы.

Она стала свидетельницей, как слаженно действовали земляки: водитель на остановке вместе с пассажирами вынесли девушку на воздух, уложили на поролоновый коврик, который нашелся в автобусе. Водитель вызвал скорую и оказал необходимую медицинскую помощь, был рядом с девушкой до тех пор, пока не приехала скорая. Он передал девушку медикам и лишь тогда продолжил движение по маршруту. Свидетель инцидента благодарит всех: "Спасибо всем причастным. Благодаря вам понимаешь что есть прекрасные и замечательные люди".