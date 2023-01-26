Не всем организаторам ЕГЭ на Вологодчине оплачивают их труд

В Вологодской области будут платить всем организаторам ЕГЭ, но не скоро. Сейчас компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах платят только педагогическим работникам. А вот работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений остаются без оплаты. Между тем в качестве руководителей и организаторов, членов государственной экзаменационной комиссии, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. А это и непедагогические работники.

Как сообщает департамент образования, в 2021 году в подготовке и проведении ГИА в Вологодской области участвовало 6396 человек, из них 6175 – педагогические работники, 221 – иные специалисты.

Понятно, что непедагогические работники оказались не в равных условиям. Перекос решили выравнять - были разработаны поправки в закон об образовании, чтобы все специалисты, задействованные в проведении экзамена, получали соответствующую компенсацию.

Вологодские депутаты приняли решение направить его в Государственную Думу.