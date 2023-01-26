Юная череповчанка предложила построить в городе подземный мусоропровод

Нейросеть изобразила подземный мусоропровод по проекту череповчанки. Город Че.

Восьмиклассница Анастасия Долганова из 28 школы предложила сделать в Череповце вакуумный подземный мусоропровод. Проект Анастасии победил в конкурсе «Чистый воздух глазами детей». Девушка получила призы и сувениры от компании «Апатит» и партнеров конкурса.

По сообщению портала Город Че, такие мусоропроводы существуют в некоторых европейских городах. По мнению восьмиклассницы, технология позволит убрать отходы и мусор с улиц, при этом отпадет надобность в мусоровозах, потому что мусор будет сразу попадать на сортировку или на перерабатывающий завод.

Портал ГородЧе приводит изображение подземного мусоропровода нейросетью.