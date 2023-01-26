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НовостиОбщество26 января 2023 7:42

Юная череповчанка предложила построить в городе подземный мусоропровод

Школьницей стала победительницей экологического конкурса
Иван Чухнин
Нейросеть изобразила подземный мусоропровод по проекту череповчанки. Город Че.

Нейросеть изобразила подземный мусоропровод по проекту череповчанки. Город Че.

Восьмиклассница Анастасия Долганова из 28 школы предложила сделать в Череповце вакуумный подземный мусоропровод. Проект Анастасии победил в конкурсе «Чистый воздух глазами детей». Девушка получила призы и сувениры от компании «Апатит» и партнеров конкурса.

По сообщению портала Город Че, такие мусоропроводы существуют в некоторых европейских городах. По мнению восьмиклассницы, технология позволит убрать отходы и мусор с улиц, при этом отпадет надобность в мусоровозах, потому что мусор будет сразу попадать на сортировку или на перерабатывающий завод.

Портал ГородЧе приводит изображение подземного мусоропровода нейросетью.