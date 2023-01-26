Вологодчине представлен новый начальник управления Минюста России

Дмитрий Владимирович Лазарев занял пост начальника Управления Минюста России по Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нового руководителя по видеосвязи представил первый замминистра юстиции РФ Евгения Забарчук.

Дмитирий Лазарев больше 20 лет отработал в органах прокуратуры. До апреля 2019 года Лазарев был председателем комитета охраны окружающей среды мэрии Череповца.

Как отметил первый заместитель губернатора, Дмитрий Лазарев - опытный юрист и человек с большой прокурорской практикой, который будет работать на благо жителей Вологодчины.