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НовостиОбщество26 января 2023 7:36

Вологодчине представлен новый начальник управления Минюста России

Им стал череповчанин Дмитрий Лазарев
Иван Чухнин

Дмитрий Владимирович Лазарев занял пост начальника Управления Минюста России по Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нового руководителя по видеосвязи представил первый замминистра юстиции РФ Евгения Забарчук.

Дмитирий Лазарев больше 20 лет отработал в органах прокуратуры. До апреля 2019 года Лазарев был председателем комитета охраны окружающей среды мэрии Череповца.

Как отметил первый заместитель губернатора, Дмитрий Лазарев - опытный юрист и человек с большой прокурорской практикой, который будет работать на благо жителей Вологодчины.