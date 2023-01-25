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НовостиОбщество25 января 2023 12:57

В Тарноге раненный хорек обратился за помощью к автомобилисту

Пострадавшего доставили к ветеринарам
Евдокия САХАРОВА
Фото: Управление ветеринарии Вологодской области

Фото: Управление ветеринарии Вологодской области

В Тарногском Городке Вологодской области хорёк попросил помощи у водителя. Об инциденте сообщило управление ветеринарии региона.

Специалисты объяснили, что быстрые и шустрые зверьки часто получают травмы из-за машин, потому что выскакивают на дорогу. Недавно к ветеринарам поступил очередной пациент. Беспомощного хорька на ветеринарную станцию принес автолюбитель. Сердце мужчины растопил пострадавший зверь - он всем видом показывал, что нуждается в помощи.

У малышки оказалась повреждена задняя лапка. Врачи назначили лечение, сейчас хорь выздоравливает.