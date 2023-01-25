В Вологодской области планируют кратно увеличить штрафы за расклейку рекламы

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Вологодской области собираются поднять штрафы за расклейку незаконной рекламы. Законодательную инициативу рекомендовали принять в феврале на сессии ЗСО депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека.

Для городских округов Вологодской области проблема незаконной расклейки листовок очень болезненна. Бумажный мусор, появляющийся на остановках и столбах, портит внешний облик города, требуют значительных затрат на ремонт и покраску.

Депутаты предложили ввести квалифицированный состав этого правонарушения, который будет предусматривать повышенную ответственность в случае совершения его повторно или неоднократно.

После принятия закона штраф для граждан, совершающих такие правонарушения регулярно, возрастет до 3-5 тыс. рублей (в действующей редакции — от 1 до 1,5 тыс. рублей). Для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей (сейчас — от 3 до 10 тыс. рублей), а для юридических лиц — от 30 до 60 тыс. рублей (сейчас — 20-50 тыс. рублей).