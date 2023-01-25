Вологжанка принесла для бойцов СВО акустическую гитару

Фото: Вологда.рф

Вологжанка Елена Вольнова принесла необычную посылку для бойцов СВО: она передала им гитару. Музыкальный инструмент может быть нужнее на фронте, так рассудила она.

«Мечтала научиться на гитаре играть, но все времени нет. А что без дела лежать будет? Ребятам пригодится. “Подруге” моей счастливого пути! Пусть принесёт удачу нашим ребятам!», - сказала Елена Вольнова.

Волонтеры уже настроили инструмент, с ближайшим грузом он будет доставлен вологжанам, уехавшим на СВО. Ее фотография появилась в группе волонтерского центра ВКонтакте.

«Особые чувства вызывают такие подарки, буквально оторванные от сердца. Уверен, что в свободные минуты бойцы вспомнят дарительницу добрым словом", - сказал руководитель Волонтёрского центра г. Вологды Иван Беличихин.

Всего с начала спец операции Волонтерский центр Вологды собрал и отправили более 40 тонн гуманитарной помощи. Принести необходимые вещи можно в Волонтёрский центр города на базе МЦ «ГОРКОМ35» на ул. Козлёнской, 2. Прием осуществляют по будням с 09:00 до 19:00 и по выходным с 12:00 до 15:00.