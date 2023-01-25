В Вологодской деревне погиб в пожаре злоупотребляющий алкоголем пенсионер

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Никольском районе Вологодчины произошла трагедия. Житель деревни Ильинское погиб в огне. Утром 24 января произошел пожар в его одноэтажном деревянном доме, отапливаемом печью. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следователи проводят проверку по факту гибели 64-летнего пенсионера. О возгорании сообщили спасателям местные жители. При ликвидации пожара было обнаружено обгоревшее тело. По словам соседей, мужчина любил выпить и курил дома.

Одной из возможных причин ЧП называют неосторожность при курении. Обстоятельства гибели вологжанина уточняются.