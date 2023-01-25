В Череповце в раритетных автобусах устроят музеи

В Череповце муниципальная автоколонна №1456 отмечает свое 65-летие. Транспортники решили, что подарком к юбилею будут музеи на колесах. Уже в октябре откроется первый такой раритет ЛиАЗ-677. Планами поделились 23 января на встрече с депутатами Гордумы.

«ЛиАЗ полностью восстановим. Он будет на ходу, будем выпускать его на улицы в знаменательные и памятные даты. Все горожане помнят „Мерседесы“, которые пришли в Череповец в конце 90-х и спасли город от транспортного коллапса. Один из „Мерседесов“ восстановим до конца 2023 года, в автобусе тоже сделаем музей», — пояснил директор автоколонны № 1456 Дмитрий Микишанов.

Автоколонна № 1456 обслуживает 13 городских, 23 пригородных и два межобластных маршрута. В автопарке 156 автобусов: 130 городских и 26 междугородних.