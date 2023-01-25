В Череповце потратят 11 млн на оборудование в школах и детсадах

Череповец получил деньги на оборудование в школах и детсадах. Хорошую новость сообщил мэр Вадим Германов.

10 млн поступило по нацпроекту "Образование". Их потратят на покупку компьютерного и презентационного оборудования для школ № 39, 41 и 43. В детском саду № 124 появится автогородок. В планах покупка интерактивного велотренажера в школу № 1, создание доступной среды в саду № 102 и замена оборудования в пищеблоке школы № 31.

Областной бюджет выделил 900 тысяч рублей на оборудование для школьного театра: 147 детей смогут бесплатно заниматься театральным искусством в школе № 34.