Череповецкие следователи не могли доказать вину обвиняемого в гибели прохожего

В Череповце присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в избиении до смерти прохожего. ЧП произошло у около «Макси» у Северного моста. Инцидент попал на камеру осенью 2021 года. Неизвестный напал на двух мужчин у ТЦ «Макси» на Архангельской, 43. Одному из них он с размаху нанес удар ногой в голову. Тот упал, ударился головой об асфальт и не подавал признаков жизни. 57-летний пострадавший скончался в больнице через 4 дня.

Следователи нашли мужчину, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он был задержан и десять месяцев провел в СИЗО.

Рассмотрение дела в Череповецком городском суде рассматривалось в присутствии присяжных заседателей. Пять присяжных проголосовали за невиновность Федорова, один из присяжных принял решение, что он виновен. В итоге вынесено решение, что мужчина невиновен.

Обвиняемый после оглашения приговора прокомментировал, что на видео с камер был не он и намерен подавать на реабилитацию. Он готов дальше участвовать в судебном разбирательстве, если обвинение будет обжаловать приговор.

Суд постановил вернуть дело на доследование в Следственный комитет.