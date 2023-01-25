Девушке из Череповецкого района всем миром собрали на операцию в Израиле более 27 млн рублей

Желаем Полине здоровья!

Девушка из Суды Вологодской области проходит лечение в Израиле благодаря собранным вологжанами деньгам. Чуть более трех месяцев понадобилось, чтобы собрать 27,5 млн рублей.

16-летня Полина Морозовой из поселка Суда борется с раком крови. В России все методы лечения были исчерпаны. Шанс на жизнь дает операция в израильской клинике. Деньги на нее собирали всем миром - на благотворительных концертах и мастер-классах, ярмарках. Переводы приходили из разных городов.

И вот, спустя 3 месяца и 6 дней, мама девушки сообщила о закрытии сбора.

"Дорогие, любимые и родные наши добрые волшебники! Вы за маленький срок сделали для нас большое чудо! Вы спасли жизнь Полечке! Мое материнское сердце сегодня поет от радости, в душе живет надежда и уверенность, а рядом со мной моя любимая доченька, которую я могу обнять, поцеловать", - написала мама девочка в интернет-сообществе.

Девушка уже находится в Израиле. В скором времени на счет медучреждения поступит вся сумма. О ходе лечения можно почитать ВКонтакте, на страничке помощи.