Вологжанка упала в автобусе и сломала руку, а водитель остался без работы

Вологжанка сломала руку в автобусе 48 маршрута. В итоге водителя автобуса, в салоне которого случилось ЧП, лишили прав.

ДТП случилось в ноябре прошлого года. Автобус маршрута № 48 на остановке «ул.Ярославская» тронулся с места, а на задней площадке упала 61-летняя женщина. Она получила травму, но намеревалась ехать на этом автобусе в травмпункт - до остановки «ул. Кирова». Во время пути кондуктор принесла лист бумаги и ручку и попросила пострадавшую написать, что та не имеет претензий к водителю. Но женщина не могла писать, так что кондуктор сама написала за нее текст, а пассажирка поставила подпись. При этом женщине стало плохо, она попросила вызвать скорую помощь. Водитель вызвал бригаду, врачи забрали пострадавшую на остановке "ТЮЗ".

Медики определили, что у женщины - перелом левой руки со смещением. Информация ушла в полицию. Действия водителя были квалифицированы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Мужчина предстал перед судом и пытался пояснить, что пассажирка упала сама, претензий к нему не имеет.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.