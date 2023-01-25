В Вологде оштрафовали двух взяткодателей на 600 и 900 тысяч рублей

Фото: УФСБ по Вологодской области.

В Вологодской области суд вынес приговор двум фигурантам - они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных в даче взятки должностному лицу через посредника и посредничество во взяточничестве, причем взятка - в значительном размере.

Как выяснилось, в 2021 году в Вологде руководитель одного из вологодских производственных предприятий, 1975 года рождения, попросил своего знакомого, 1963 года рождения, обладающим широким кругом связей среди правоохранителей, оказать содействие в закрытии въезда на территорию Российской Федерации конкретного иностранного гражданина, к которому на протяжении длительного периода он испытывал личную неприязнь. Действовать он предложил через взятку. Но сотрудник миграционного органа доложил о денежном предложении руководству. В итоге в марте 2022 года взятку он получил под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области, при силовой поддержке Росгвардии и участии полицейских ОРЧ (СБ) УМВД области. Дача взятки в сумме 50 000 рублей была зафиксирована на фото и видео.

В итоге приговором суда фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере 600 и 900 тысяч рублей.