На 400 тысяч рублей оштрафовали организацию за плохое содержание дороги Вологда - Вожега

Фото: ВКонтакте. Департамент дорожного хозяйства Вологодской области.

За некачественную расчистку дороги в Вологодской области был оштрафован подрядчик - на 400 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев ВКонтакте. Сейчас дорогу на Вожегу срочно почистили и посыпали песком. Как оказалось, главную роль в наведении порядка сыграли жалобы водителей.

«Резкие смены погоды, холода, переходы через 0, снегопады заставляют дорожные службы быть в повышенной готовности круглые сутки. За прошедшие выходные погода успела порадовать нас плюсовой температурой и снова опустилась ниже 0. А это значит гололед и опасная ситуация на дороге. Много обращений поступило мне в личные сообщения по некачественной расчистке дороги Сокол-Харовск-Вожега. На место выехал наш специалист. Подрядчику было выписано предписание — устранить все нарушения в кратчайшие сроки», — написал Накрошаев.

По его словам, сейчас дорога приведена в порядок — расчищена и обработана песком, а подрядная организация оштрафована на 400 тыс. руб за нарушение сроков обработки дороги от гололеда.

Самый быстрый и эффективный способ сообщить о проблеме — позвонить в диспетчерскую службу по телефону (88172) 54-62-02. В зимнее время диспетчер работает круглосуточно.

И, конечно, важны сообщения в соцсетях - с фотографиями, с указанием даты и места. Только совместными усилиями можно навести порядок.