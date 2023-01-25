В Вологде начался ямочный ремонт дорожного покрытия

В Вологде начали ремонт дорожного полотна. Температурные качели разрушили асфальт, на 24 января в работе находятся 36 городских адресов.

О начавшемся ремонте рассказал и.о. начальника Департамента городского хозяйства администрации Вологды Леонид Степанов на своей странице ВКонтакте. Для ямочного ремонта используется технология литого асфальтобетона.

«Постоянные перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно не только существенно повысили скользкость на улично-дорожной сети, но и отрицательно повлияли на состояние дорожного покрытия. Заметно увеличились количество и масштаб локальных разрушений на асфальте», – рассказал Леонид Степанов. Над устранением проблем дорожники работают с 11 января.