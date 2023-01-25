Новая награда для вологодских волонтеров нашла героя

Фото: портал Город Че.

В Череповце волонтер получил особую награду. Череповчанин Андрей Гуляев первым получил новую награду для волонтеров. Он является руководителем регионального отделения движения «Делай!». Он и его четыре коллеги - добровольца получили новый почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения». Церемония прошла в Вологде.

Добровольчеством Андрей занимается больше десяти лет. "Не сосчитать, сколько экологических акций проведено нашей командой за это время. Добрые дела стали для нас естественным делом, как и раздельный сбор мусора", — прокомментировал Андрей Гуляев.

Напомним, региональную награду учредили в ноябре 2022 года. Ею будут награждать лучших из лучших. В Вологодской области работают больее 73 тысяч добровольцев.