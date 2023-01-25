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НовостиПроисшествия25 января 2023 6:35

В Вологде сгорел цех СКДМ - бывшего завода Дормаш

Пожар бушевал на площади 200 квадратных метров
Иван Чухнин
Специалисты устанавливают причину пожара.

Специалисты устанавливают причину пожара.

В Вологде ночью произошел крупный пожар - горел завод СКДМ, бывший Дормаш. Сообщение о возгорании на предприятии поступило около 4 часов утра.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, пожар возник по адресу: Набережная VI Армии, 201. Там горел производственный цех завода строительных конструкций. На место выехали 13 единиц техники и 54 человека.

Сообщается, что на момент приезда пожарных обрушилась кровля на площади около 100 квадратных метров, огонь охватил помещение около 200 квадратных метров.

На распространенных фотографиях видно, что пожарные организовали работу оперативного штаба.

На момент возникновения пожара в помещениях людей не было, эвакуация не производилась. На месте сейчас работают дознаватели, устанавливается причина ЧП с серьезным материальным ущербом. Выдвинуты несколько версий возникновения пожара, главные - поджог и проблемы с электротехникой.

Как уточняет служба пожаротушения: "Пожар на заводе полностью ликвидирован. Открытый огонь был ликвидирован в начале шестого..."