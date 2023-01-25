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НовостиОбщество25 января 2023 6:23

Картинная галерея пригашает студентов в Татьянин день посетить ее залы бесплатно

В обычный день льготный билет стоит 250 рублей
Иван Чухнин
Фото: ВОКГ ВКонтакте.

Фото: ВОКГ ВКонтакте.

Картинная галерея предлагает провести Татьянин день, 25 января, в ее стенах. В честь праздника в Вологодской картинной галерее состоится акция - бесплатное посещение главного здания музея (ул. Мира, д. 34). Для студентов достаточно предъявить студенческий билет. Такой совместный поход, уверена администрация, заполнится надолго. Кстати, в залах галереи разрешено фотографировать. "Фотографируйте на свои телефоны и отмечайте нас в своих постах! Мы всегда вам рады!", - сообщается в группе ВОКГ ВКонтакте.