Картинная галерея пригашает студентов в Татьянин день посетить ее залы бесплатно

Фото: ВОКГ ВКонтакте.

Картинная галерея предлагает провести Татьянин день, 25 января, в ее стенах. В честь праздника в Вологодской картинной галерее состоится акция - бесплатное посещение главного здания музея (ул. Мира, д. 34). Для студентов достаточно предъявить студенческий билет. Такой совместный поход, уверена администрация, заполнится надолго. Кстати, в залах галереи разрешено фотографировать. "Фотографируйте на свои телефоны и отмечайте нас в своих постах! Мы всегда вам рады!", - сообщается в группе ВОКГ ВКонтакте.