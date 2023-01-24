Вологодский вор лишился дома и всего украденного в пожаре

В Верховажском районе карма настигла 21-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в краже из чужого дома, а все украденное сгорело вместе с жилищем преступника. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В декабре 2021 года в деревне Филинское мужчина пробрался в чужой дом - искал спиртное, но не нашел. Это привело воришку в бешенство: он стал разбрасывать вещи. В результате, ушел с шубой из нутрии, соковыжималкой, электрической плиткой, насосом. Также ему приглянулись 50 шерстяных носков ручной вязки и различная посуда. Сумма ущерба оценили в 21 564 рубля.

Подсудимый вину признал. Соковыжималку хотел подарить тете, шубу какой-нибудь знакомой женщине, а остальное сдать в металлолом. Его дом впоследствии сгорел вместе с украденным имуществом.

Осуждённый получил 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. С него взыскали 21 564 рубля возмещения материального ущерба.