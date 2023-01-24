Жителям Вологды показали проект реконструкции парка Ветеранов

В Вологде в этом году начнется реконструкция парка Ветеранов. Об этом сообщил замгубернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев.

На первом этапе установят систему видеонаблюдения, восстановят пешеходные дорожки, установят освещение, детский городок и современные туалеты. Большое внимание обещают уделить озеленению.

На финальном этапе рядом с резиденцией Деда Мороза оборудуют пирс и лодочную станцию с катамаранами. Там же появится спортплощадка. Обещают обновить сцену.

В прошлом году парк Ветеранов стал победителем в онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».