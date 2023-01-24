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НовостиОбщество24 января 2023 12:03

В Череповце заработала производственная линия производительностью 28 тонн маффинов в сутки

Это более ста рабочих мест
Иван Чухнин
Маффины - американский вариант кекса, маленькая круглая выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

Маффины - американский вариант кекса, маленькая круглая выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

В Череповце открылась самая большая в России линия по производству маффинов. Производительность ее - 28 тонн изделий в сутки. Подсчитано, что это 106 новых рабочих мест. Кондитерское производство расширилось на предприятии «Русский бисквит». Об этом сообщает мэр Череповца Вадим Германов.

"За 26 лет работы череповецкая компания стала одним из лидеров рынка кондитерских изделий. Ее продукция продается по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья", - сообщает он на страничке ВКонтакте. Новая линия маффинов позволит «Русскому бисквиту» занять еще большую нишу рынка.

Мэр заверяет о качестве и запахе свежей выпечки, который остается "неизменным".