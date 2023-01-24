В Вологде из-за перепадов температуры рассыпался асфальт

Фото: Леонид Степанов

В областной столице из-за погодных условий пострадал асфальт. Исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства города Вологды Леонид Степанов отметил, что постоянные перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно увеличили количество и масштаб локальных разрушений на асфальте.

С 11 января в Вологде проводится ямочный ремонт литым асфальтобетоном. К 24 января в работе находятся 36 адресов. Площадь восстановленного покрытия составила более 198 кв.м.