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НовостиОбщество24 января 2023 11:56

В Вологде из-за перепадов температуры рассыпался асфальт

Дорожники выполняют ямочный ремонт
Евдокия САХАРОВА
Фото: Леонид Степанов

Фото: Леонид Степанов

В областной столице из-за погодных условий пострадал асфальт. Исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства города Вологды Леонид Степанов отметил, что постоянные перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно увеличили количество и масштаб локальных разрушений на асфальте.

С 11 января в Вологде проводится ямочный ремонт литым асфальтобетоном. К 24 января в работе находятся 36 адресов. Площадь восстановленного покрытия составила более 198 кв.м.