Череповец стал столицей производства маффинов

В Череповце открылась самая большая линия по производству маффинов. Подробности рассказал мэр города Вадим Германов.

На предприятии «Русский бисквит» производится 28 тонн кондитерских изделий в сутки. После открытии новой линии рабочими местами обеспечены еще 106 специалистов. Сама компания работает 26 лет и обеспечивает россиян и жителей зарубежья рулетами, пирожными, кексами, маффинами, молочными булочками и коржами для домашних тортов. За это время она стала одним из лидеров рынка кондитерских изделий.

Маффины выпекаются в 28-метровой печи 20 минут. Повара используют натуральные ингредиенты: сахар, муку, яичный меланж, крахмал, растительное масло, ванилин. Качество продукции проверяется в специальной лаборатории.