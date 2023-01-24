"Скорая помощь" в Череповце разбила три иномарки

Удар скорой пришелся легковушке в бок. Отдел ГИБДД Череповца.

В Череповце произошла авария в участием автомобиля скорой помощи. ДТП случилось в понедельник, 23 января, в 13:45 на перекрестке у дома № 20а по улице Максима Горького: скорая протаранила иномарку.

Как стало известно, за рулем скорой, это автомобиль Форд Транзит, находился 48-летний мужчина. Скорая мчалась на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами. Регулируемый перекресток улиц Максима Горького и Ленина она переезжала на запрещающий сигнал светофора. Под прямым углом ей двигалась - на зеленый свет - иномарка «Хендай Элантра», которой управляла женщина 1983 года рождения. Скорая врезалась в бок иномарки, от сильного удара «Хендай» отбросило на другой автомобиль - «Ниссан Альмера», которым управляла 36-летняя женщина. А «Ниссан» врезался в стоявшую сзади «Мазду СХ-5», за рулем которого был мужчина 1974 года рождения.

В ДТП пострадала 27-летняя фельдшер бригады скорой. Она будет получать амбулаторное лечение.