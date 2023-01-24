В Вологодской области с 1 января медработникам установлены выплаты

Вологодский губернатор поручил восстановить справедливость: установить за счет средств регионального бюджета выплаты медработникам, которые оказывают скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу ОМС.

Это врачи-психиатры, фтизиатры, наркологи, а также средний и младший медицинский персонал, работающий с данными врачами в ЦРБ, поликлиниках и на станциях скорой медицинской помощи.

Постановление Правительства области появится уже через неделю, но выплаты будут назначаться с 1 января 2023 года.

Ранее эти категории не подпадали под действие постановления Правительства РФ. Напомним, что медицинским работникам государственных медицинских организаций с нового года на федеральном уровне установлены специальные социальные выплаты. Это касается работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

Выплаты будут производиться врачам, медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, специалистам со средним медицинским образованием, младшим медицинским работникам, работающим в центральных районных больницах, поликлиниках, станциях и отделениях скорой медицинской помощи. Также выплаты коснутся работников, осуществляющих прижизненные гистологические и цитологические исследования.

Размер выплат составит от четырёх с половиной до 18-ти с половиной тысяч рублей. Средства будут перечисляться через региональный Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. С размером выплат можно ознакомиться на сайте Правительства РФ и на сайте регионального департамента здравоохранения.