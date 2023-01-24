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НовостиОбщество24 января 2023 8:18

Вернувшимся со СВО вологжанам предоставят психологическую помощь и санаторное лечение

Иван Чухнин

Возвращающимся в регион участникам спецоперации, которые получили ранения или признаны негодными для дальнейшей службы из-за болезни, будет оказана психологическая помощь. Кроме того, им предоставят возможность получения лечения в санаториях региона.

Алгоритм действий по оказанию медицинской помощи вернувшимся из зоны СВО представили на совещании в правительстве области. Ранее проработать необходимые меры поддержки военнослужащих поручил глава региона Олег Кувшинников. Речь шла и об оказании медицинской помощи и информировании о положенных льготах.

«Подход должен быть комплексным", - потребовал Олег Кувшинников.

Как сообщил первый замгубернатора области Эдуард Зайнак, сейчас на Вологодчину вернулся 41 боец. «Департаментом здравоохранения области сегодня организовано оказание медико-психологической медицинской помощи участникам СВО в Вологде, Череповце, Великом Устюге», - отметил Эдуард Зайнак. Также в Вологодской области предусмотрят возможность получения вернувшимися из зоны спецоперации лечения в санаториях, расположенных на территории нашего региона. Органам местного самоуправления всех муниципалитетов будет дано поручение по организации добровольного психологического консультирования для участников СВО, членов их семей в случае необходимости.

Получить пояснения по всем вопросам медицинской помощи можно будет по единой горячей линии 122, сообщает ИА "Вологда Регион".