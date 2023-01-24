В Вологодской области в огне едва не погибли женщины

В Вологодской области едва не погибли две женщины - 50 и 35 лет. 23 января, в восемь часов утра загорелась баня в посёлке Васильевское Вологодского района.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Вологодской области, от огня пострадала 50-летняя женщина, она отравилась угарным газом. Ей назначено лечение.

23 января в половине пятого дня загорелся дом в деревне Улошково Шекснинского района. Женщина 35 лет получила ожоги лица, рук и шеи. Двое её сыновей, 12-летний и полуторагодовалый, смогли выбраться из дома и не пострадали.

В обоих случаях женщины едва не погибли из-за неисправности печей.