Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 13:48

Школьница из Вытегорского района отравила учеников и учителей

ЧП произошло в поселке Белоусово
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области девочка устроила газовую атаку в школе. Семиклассница принесла на учебу загадочный флакон и сказала, что это духи. ЧП произошло в поселке Белоусово Вытегорского района. Пострадали 17 школьников и учителя.

После того, как школьница распылила флакон, ее одноклассники и учитель отравились. Об инциденте сообщило издание «Череповецка истина». Информацию изданию подтвердила начальник управления образования Вытегорского муниципального района Ольга Грачёва. Делом занимается полиция, Следственный комитет и прокуратура.