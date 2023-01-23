Школьница из Вытегорского района отравила учеников и учителей

В Вологодской области девочка устроила газовую атаку в школе. Семиклассница принесла на учебу загадочный флакон и сказала, что это духи. ЧП произошло в поселке Белоусово Вытегорского района. Пострадали 17 школьников и учителя.

После того, как школьница распылила флакон, ее одноклассники и учитель отравились. Об инциденте сообщило издание «Череповецка истина». Информацию изданию подтвердила начальник управления образования Вытегорского муниципального района Ольга Грачёва. Делом занимается полиция, Следственный комитет и прокуратура.