В Череповце подозревают во взятках главврача противотуберкулезного диспансера

Фото: СУ СКР по Вологодской области

В Череповце сотрудники СКР расследуют уголовное дело о взяточничестве в отношении главного врача противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Следователи считают, что руководитель несколько лет от подчиненных из числа руководящего состава деньги за общее покровительство по службе. Всего он взял с коллег более 800 тысяч рублей. Кроме того считается, что он брал деньги и с иностранных пациентов за лечение и выдачу медицинских заключений. В преступлениях фигуранта заподозрили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Череповцу.

Главврача подозревают в "Получении взятки за незаконные действия" (два эпизода), "Получении взятки в крупном размере" (три эпизода) и "Мелкое взяточничество" (два эпизода).

Правоохранителями проведено множество обысков в служебных помещениях и по местам проживания главврача. Имущество арестовано. Обвинение должны предъявить подозреваемому в ближайшее время. Только за получение взятки в крупном размере грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.