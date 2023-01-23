В Кирилловском районе появится молочный музей сыра, мороженого и сгущенки

В Кирилловском районе в День музеев 18 мая откроется вкусный молочный музей СМС».

Аббревиатура «СМС» расшифровывается как сыр, мороженое, сгущенка. Учреждение появится на территории историко-этнографического комплекса «Заставка князей Белозерских».

Музей в том числе будет изучать историю молочной продукции на Вологодчине. Гости смогут услышать разные мифы о молоке, поучаствовать в мастер-классах, увидеть интерактивные экспонаты и даже продегустировать вкусные молочные продукты (и купить домой). Посетители узнают о современных технологиях производства молочной продукции.

Специалисты музея считают, что учреждение повысит популярность молочного производства - объемы его вырастут. Новое учреждение уже заполучило в партнеры вологодские молочноперерабатывающие производства.