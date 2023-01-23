Глава Кирилловского района Вологодчины уволился

Глава Кирилловского района Сергей Усов сложит с себя полномочия до конца месяца.

Сергей Васильевич уходит по собственному желанию. Об этом сообщило ИА «Вологда Регион» со ссылкой на собственные источники.

Сергей занимал должность руководителя с 2008 года. С 2020 года стал также и главой Кириллова. За время работы он заработал немало заслуг. Одна из них - местные жители получили право строить и регистрировать дома на территории национального парка «Русский Север».

Преемника на должность главы должны выбрать из числа местных депутатов.