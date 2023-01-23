В Череповце во время ремонта Октябрьского моста собираются открыть проезд для авто

В Череповце на 2024-2025 год намечет капитальный ремонт Октябрьского моста. Поступило предложение открыть проезд для личного транспорта. Об этом сообщил мэр города металлургов 23 января.

«Максимальная пропускная способность моста в одном направлении — пять тысяч автомобилей в час. Утром из Зашекснинского в среднем проезжает 4300 машин в час, обратно вечером — 3982. Во время ремонта в каждом направлении будет только одна полоса. Ее пропускная способность — 1500 автомобилей в час. Автобусы, спецтехника и машины экстренных служб — это примерно 500 машин в час. Таким образом, тысячу легковых машин пропустить можно», — пояснил Вадим Германов.

Автобусам выделят спецполосы на прилегающих улицах. Светофоры будут перенастроены, чтобы автобусы получали преимущество в проезде.

Пока окончательное решение по организации движения во время капремонта Октябрьского моста не приняли.