20 тысяч вологжан бесплатно пройдут МРТ, а 56 тысяч - КТ

Департамент здравоохранения озвучил квоты на МРТ и КТ в 2023 году. Исследования можно будет пройти в государственных учреждениях Вологды и Череповца и в частных, работающих в системе ОМС по механизму государственно-частного партнерства.

В этом году более 20 тысяч вологжан смогут бесплатно пройти магнитно-резонансную томографию и 56 тысяч компьютерную томографию. Определять наличие показаний для исследования будет лечащий врач.

«Если есть медицинские показания для проведения исследования, лечащий врач должен направить пациента на него бесплатно в установленные Программой государственных гарантий сроки – не более 30 дней для плановой помощи. Маршрутизация утверждена, квоты для районов выделены в рамках территориальной программы», – разъяснил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.