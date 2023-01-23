Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 9:42

20 тысяч вологжан бесплатно пройдут МРТ, а 56 тысяч - КТ

Такое количество квот предусмотрено программой Госгарантий в Вологодской области,
Евдокия САХАРОВА

Департамент здравоохранения озвучил квоты на МРТ и КТ в 2023 году. Исследования можно будет пройти в государственных учреждениях Вологды и Череповца и в частных, работающих в системе ОМС по механизму государственно-частного партнерства.

В этом году более 20 тысяч вологжан смогут бесплатно пройти магнитно-резонансную томографию и 56 тысяч компьютерную томографию. Определять наличие показаний для исследования будет лечащий врач.

«Если есть медицинские показания для проведения исследования, лечащий врач должен направить пациента на него бесплатно в установленные Программой государственных гарантий сроки – не более 30 дней для плановой помощи. Маршрутизация утверждена, квоты для районов выделены в рамках территориальной программы», – разъяснил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.